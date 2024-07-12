موكوينا: رئيس الوداد طالبني بتقديم ربع ما فعلته مع صنداونز.. وهدفنا الهيمنة قاريا

أعرب رولاني موكوينا مدرب الوداد الجديد، عن تشوقه لخوض تجربته التدريبية رفقة بطل المغرب.

وأعلن الوداد تعاقده مع موكوينا لمدة 3 سنوات عقب رحيله عن تدريب صنداونز.

وقال مدرب الوداد الجديد في مؤتمر صحفي: "العديد من الأشخاص نصحوني بعدم تدريب الوداد الذي يعاني من المشاكل والأزمات. أنا متشوق لهذا التحدي الصعب".

وأضاف "علينا العمل معا لإعادة الوداد للهمينة محليا وقاريا، وكذلك في مشاركته في كأس العالم للأندية".

وكشف "رئيس الوداد قال لي هل يمكن أن تمنحنا فقط 25 % في المئة مما قدمته مع صنداونز؟ ".

وأتم "اخترت الوداد لأنهم اختاروني، وأحسست بالحب من الجماهير، ومن يقول لا لفريق مثل الوداد؟ فهذا غير ممكن، ويصعب رفضه وأنا سعيد لتواجدي هنا".

ورحل موكوينا عن تدريب صنداونز قبل عدة أيام رسميا.

المدرب صاحب الـ37 عاما قاد ماميلودي صنداونز منذ أكتوبر من عام 2022 واستطاع قيادته للظفر بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مرات ومرة لدوري السوبر الإفريقي.

لكن لم ينجح موكوينا في الفوز أبدا بدوري أبطال إفريقيا.

ولن يشارك الوداد الموسم المقبل قاريا في أي بطولة بعدما احتل المركز الخامس في الدوري المغربي.

يذكر أن هذا ثاني مدرب من صنداونز ينتقل لتدريب فريق من شمال إفريقيا بعد بيتسو موسيماني الذي سبق وأشرف على الأهلي من 2020 لـ2022.