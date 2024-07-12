فان دي بيك ينتقل إلى جيرونا

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد انتقال لاعبه دوني فان دي بيك رسميا إلى صفوف جيرونا الإسباني.

وبذلك أسدل الستار على أربع سنوات قضاهم فان دي بيك رفقة يونايتد بعدما انضم إليه قادما من أياكس الهولندي.

وتخلل تلك السنوات إعارتين إلى إيفرتون وإينتراخت فرانكفورت.

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك مع يونايتد في 62 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

وظل فان دي بيك حبيس مقاعد البدلاء وحينما أتم انتقاله إلى إيفرتون أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

لذا اكتفى اللاعب الهولندي بالمشاركة في سبع مباريات مع التوفيز وسجل معهم هدفا وصنع مثله.

ومع فرانكفورت شارك في ثماني مباريات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن الصفقة كلفت جيرونا 500 ألف يورو مع حوافز تصل إلى 4 لـ5 ملايين يورو.

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