الرياضية السعودية: بنزيمة قدم توصياته لاتحاد جدة بشأن ضم هذا الثلاثي

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 10:52

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يواصل كريم بنزيمة السيطرة على زمام الأمور الفنية في نادي اتحاد جدة بحسب التقارير السعودية.

ويمتد تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة قدم توصياته إلى اتحاد جدة للتعاقد مع حسام عوار، وكاسيميرو، ونبيل فقير.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اتحاد جدة سيبدأ التفاوض من أجل التعاقد مع أحد الثلاثي قريبا لتمثيل الفريق.

وأضافت التقارير أن اتحاد جدة اقترب أيضا من التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان بترشيح من بنزيمة.

بنزيمة تسبب في إقالة مارسيلو جاياردو من منصبه كمدرب للاتحاد بعدما صرح لؤي ناظر رئيس النادي السعودي بأن المدرب الأرجنتيني طالب باستبدال بنزيمة ما أدى إلى إنهاء التعاقد معه.

جريدة عكاظ ذكرت أيضا أن نادي اتحاد جدة اقترب كثيرا من التعاقد مع لوران بلان.

وكان المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا عاطلاً عن العمل منذ إقالته بعد البداية الكارثية للموسم الماضي مع أولمبيك ليون.

وإذا تم تعيين بلان كمدير فني لاتحاد جدة، فسيكون ذلك بمثابة لم شمل مع كريم بنزيمة الذي عمل معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الفرنسي.

اتحاد جدة كريم بنزيمة
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