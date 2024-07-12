مواعيد مباريات الجمعة 12 يوليو 2024.. الأهلي يواجه بيراميدز في الدوري

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - كأس السوبر المصري

يشهد اليوم الجمعة مباراة مرتقبة للغاية بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 من الدوري المصري.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 والقنوات الناقله.

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للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الأهلي × بيراميدز.. في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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