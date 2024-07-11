مؤتمر جوميز: النتيجة لم تكن عادلة.. وهذا موقفنا من رحيل نداي

يرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك أن فريقه لم يستحق الفوز على طلائع الجيش.

وواصل الزمالك تسلق سلم ترتيب الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي عقب المباراة: " "الفريق لم يكن جيدا في الشوط الأول، ولم نظهر بالشكل المطلوب. النتيجة لم تكن عادلة ولكن هذه هي كرة القدم، ومن الممكن أن تتفوق حتى إذا لم تكن تستحق".

وأجاب "محمد عاطف؟ يجب أن نصبر عليه لأنه ليس ظهير أيسر ويلعب في هذا المركز بسبب النقص العددي".

وبسؤاله عن إبراهيما نداي قال: "نداي لاعب ضمن الفريق، وإذا كانت لديه أي مشكلة قانونية سنناقشها معه، وفي حال رحيله فالزمالك يمتلك العديد من اللاعبين".

وأرسل إبراهيما نداي لاعب الزمالك إنذارا للنادي من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وشدد "شيكابالا تعرض لإصابة قوية تسببت في تأخر عودته للفريق، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، ونتمنى أن نراه في الملعب خلال أقرب وقت ممكن".

وفيما يخص عدم نشر قائمة الفريق قبل لقاء طلائع الجيش قال جوميز :" لماذا ننشر القائمة من الأساس؟، وإذا كان لدي لاعب سيغيب عن المباراة لماذا أخطر الجميع بذلك؟، سنُغلق على الفريق خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيكون أفضل للنادي في المستقبل".

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سجل ثنائية الزمالك: عبد الله السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" فيما سجل أحمد الشيخ هدف طلائع الجيش.

وحقق الزمالك الفوز الثالث تواليا في مواجهاته الأخيرة ضد طلائع الجيش بعد التعرض لهزيمتين.