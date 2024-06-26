خبر في الجول - نداي يرسل إنذارا لـ الزمالك.. ومهلة قبل الشكوى في المحكمة الدولية

أرسل إبراهيما نداي لاعب الزمالك إنذارا للنادي من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب أمهل مجلس إدارة النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة منذ 13 شهرا قبل شكوى النادي في المحكمة الدولية.

وتواصل الزمالك مع اللاعب منذ فترة وعرض استمراره خلال الموسم القادم مقابل تنازله عن المستحقات المتأخرة لكن الأمر لم يناقش مجددا بين الطرفين بعد ذلك.

وينتهي تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم الجاري مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وخاض نداي الموسم الجاري 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.

وإجمالا شارك في 48 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 وتوج بلقب الكونفدرالية.

وسبق أن أنهى الزمالك أزمته مع سامسون أكينيولا مهاجم الفريق من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

ورفض سامسون أكينيولا العودة إلى صفوف الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية بعد سفره الفترة الماضية إلى بنين للتواجد في معسكر بلاده لمباراتي رواندا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد حوّل 250 ألف دولار لحساب سامسون أكينيولا ضمن مستحقاته المتأخرة.

ويأتي ذلك ضمن محاولات الزمالك لإقناع اللاعب بالعودة إلى تدريبات الفريق مرة أخرى.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت لاحق فإن سامسون أكينيولا يرفض العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

وغاب سامسون عن قائمة الزمالك في مباريات سيراميكا كليوباترا والمصري وفاركو على الترتيب.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.