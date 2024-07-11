مساعد زيدان في ريال مدريد مدربا لـ الإفريقي التونسي

سيخوض الفرنسي ديفيد بيتوني تجربته التدريبية الأولى في المنطقة العربية.

وأعلن الإفريقي التونسي تعاقده بشكل رسمي مع بيتوني لتولي تدريب الفريق.

اللاعب السابق لنادي كان الفرنسي عمل في تديرب فريق الشباب لمدة 7 سنوات.

وانتقل بيتوني لمساعدة زيدان في ريال مادريد كاستيا بين عامي 2014-2016 ، قبل مساعدة ويدان في الفريق الأول في فترتين.

الفترة الأولى لبيتوني مع ريال مدريد جاءت بين عامي 2016-2018 ، ثم عاد بيتوني للعنل مع زيدان بين عامي 2019-2021.

وساهم بيتوني في حصول ريال مدريد على 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان.

بيتوني خاض تجربته الأولى كمدير فني رفقة سيون السويسري والتي استمرت شهرين فقط قبل أن يتعاقد معه الإفريقي بشكل رسمي.