قائمة بيراميدز - رباعي في الهجوم.. وتواجد الشيبي ضد الأهلي
الخميس، 11 يوليه 2024 - 21:26
كتب : FilGoal
أعلن كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه للقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.
وشهدت القائمة غياب كل من علي جبر وأحمد فتحي وإسلام عيسى ورمضان صبحي بالإضافة للثنائي محمود صابر وإبراهيم عادل.
وجاءت قائمة بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر
الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمود مرعي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ
الوسط: أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – بلاتي توريه – محمد رضا "بوبو" – مهند لاشين – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مصطفى فتحي – يوسف أسامة – وليد الكرتي
الهجوم: فاخري لاكاي – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس
قائمة فريقنا لمواجهة الأهلي غدًا 🔵📋#بيراميدز | #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/0hZrN1k1pY— Pyramids FC (@pyramidsfc) July 11, 2024
ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.
فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.