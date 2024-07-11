قائمة بيراميدز - رباعي في الهجوم.. وتواجد الشيبي ضد الأهلي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه للقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وشهدت القائمة غياب كل من علي جبر وأحمد فتحي وإسلام عيسى ورمضان صبحي بالإضافة للثنائي محمود صابر وإبراهيم عادل.

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وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمود مرعي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

الوسط: أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – بلاتي توريه – محمد رضا "بوبو" – مهند لاشين – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مصطفى فتحي – يوسف أسامة – وليد الكرتي

الهجوم: فاخري لاكاي – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.

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