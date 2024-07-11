الصفقة الأولى لراتكليف.. يونايتد يتمم اتفاقه مع بولونيا لضم زيركزي

تمم مانشستر يونايتد اتفاقه مع بولونيا لضم مهاجمه جوشوا زيركزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو، أن يونايتد لن يفعل الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب الهولندي مع بولونيا والبالغ قيمته 40 مليون يورو.

في المقابل فإن يونايتد سيدفع 42 مليون و500 ألف يورو ليستطيع تقسيط المبلغ على مدار ثلاث سنوات بدلا من دفع الشرط الجزائي على مرة واحدة.

وسيوقع اللاعب الهولندي على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

وأوضح رومانو أن الكشف الطبي سيقام يوم الجمعة المقبلة.

وحال الإعلان الرسمي سيكون زيركزي أول صفقات يونايتد بعد الاستحواذ على نسبة 25% من قبل السير جيم راتكليف رجل الأعمال الإنجليزي.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى بولونيا قادما من بايرن في عام 2022.

ومع بولونيا سجل زيركزي 14 هدفا وصنع تسعة في 58 مباراة مع الفريق.