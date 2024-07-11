الوداد يتعاقد مع موكوينا لتدريبه

الخميس، 11 يوليه 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - المدير الفني صنداونز

أعلن الوداد المغربي اليوم الخميس رسميا تعاقده مع رولاني موكوينا المدير الفني السابق لماميلودي صنداونز لتدريب الفريق.

ورحل موكوينا عن تدريب صنداونز قبل عدة أيام رسميا.

ولم يذكر الوداد مدة التعاقد مع المدرب الجنوبي إفريقي.

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المدرب صاحب الـ37 عاما قاد ماميلودي صنداونز منذ أكتوبر من عام 2022 واستطاع قيادته للظفر بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مرات ومرة لدوري السوبر الإفريقي.

لكن لم ينجح موكوينا في الفوز أبدا بدوري أبطال إفريقيا.

ولن يشارك الوداد الموسم المقبل قاريا في أي بطولة بعدما احتل المركز الخامس في الدوري المغربي.

يذكر أن هذا ثاني مدرب من صنداونز ينتقل لتدريب فريق من شمال إفريقيا بعد بيتسو موسيماني الذي سبق وأشرف على الأهلي من 2020 لـ2022.

الوداد موكوينا
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