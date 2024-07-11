تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - أفشة

أقيمت اليوم الخميس مراسم قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

ويشارك من مصر في تلك البطولة الأهلي حامل اللقب وبيراميدز.

وتم إعفاء الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي بسبب تصنيفه بالإضافة لكونه حامل اللقب.

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أما بيراميدز فسيتعين عليه خوض مباريات الدور التمهيدي.

وتنص مراسم القرعة على أنه لا يمكن لفرق من البلد ذاتها الالتقاء مع بعضهما البعض في الدور التمهيدي.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني عن مواجهة الأهلي للفائز من المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني.

أما بيراميدز فسيواجه جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول.

وحال تأهله فسيواجه بيراميدز الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي.

وتقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في الفترة ما بين 16 لـ18 أغسطس، على أن تقام مواجهات الإياب في 23 لـ25 من الشهر ذاته.

أما مباريات الدور التمهيدي الثاني فستقام في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 20 لـ22 من الشهر ذاته.

الأهلي بيراميدز أبطال إفريقيا
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