المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم الخميس رسميا وقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه.

وأوضحت الشركة في بيانها عبر الموقع الرسمي أن القرار جاء بالإجماع بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة وهو ما يعد أمر غير مقبول.

وأكد البيان أن مجلس إدارة الشركة يؤمن أن الفوضى في الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

واختتمت الشركة بيانها مؤكدة أنه لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً.

حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.