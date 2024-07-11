تعرف على منافسي الزمالك والمصري في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية

أقيمت اليوم الخميس مراسم قرعة الدور التمهيدي من الكونفدرالية لموسم 2024-2025.

ويشارك من مصر في تلك البطولة الزمالك حامل اللقب والمصري.

وتم إعفاء الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بناء على تصنيفهما في السنوات الأخيرة، بالإضافة لكون الفارس الأبيض حامل اللقب.

وتنص مراسم القرعة على أنه لا يمكن لفرق من البلد ذاتها الالتقاء مع بعضهما البعض في الدور التمهيدي.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني عن مواجهة الزمالك للفائز من الشرطة الكيني والبن الإثيوبي.

فيما يواجه المصري الفائز من كيتارا الأوغندي والممثل الثاني من ليبيا.

وتقام مباراة الذهاب في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر، أما الإياب فسيكون من 20 لـ22 من الشهر ذاته.

ولم يتم تحديد أسماء الفرق الليبية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل في ظل عدم نهاية الدوري.

وكشف FilGoal.com سابقا عن طلب الاتحاد الليبي من نظيره الإفريقي تأجيل إرسال أسماء الأندية المشاركة والحصول على موافقته خاصة أن هناك موعد محدد لنهاية الدوري.

وتنتهي مرحلة البطل من الدوري الليبي في 22 من شهر يوليو الجاري.

لذا فإن الاتحاد الليبي سوف يستطيع تحديد أسماء الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية بوقت كاف قبل بداية الدور التمهيدي التي تقام 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، و24 و25 من الشهر ذاته بالنسبة لدوري الأبطال.

في المقابل فإن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد إرسال أسماء الأندية بناء على نتائج الدور الأول من الدوري نظرا لأن المسابقة لن تنتهي قبل منتصف شهر أغسطس.