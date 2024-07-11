انتهت - تعرف على منافسي الأهلي وبيراميد والزمالك والمصري في أبطال إفريقيا والكونفدرالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا ولكن يتجنب المارد الأحمر وحامل اللقب الدور التمهيدي.

وفي الكونفدرالية يشارك كل من الزمالك والمصري ويتجنب كل منهما ذلك الدور أيضا.

لكننا سننعرف خلال مراسم القرعة طريق كل منهم بالإضافة لمنافس بيراميدز في الدور التمهيدي.

وتنطلق قرعة الكونفدرالية في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ويليها بساعة دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية مراسم القرعة.

مباريات الدور التمهيدي الثاني ستقام في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 20 لـ22 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في الفترة ما بين 16 لـ18 أغسطس، على أن تقام مواجهات الإياب في 23 لـ25 من الشهر ذاته.

بيراميدز يواجه جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، ويلاقي الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي حال تأهله للدور التمهيدي الثاني.

الأهلي يواجه الفائز من المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

انطلاق قرعة دوري أبطال إفريقيا.

بعد 40 دقيقة سيتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا.

نهاية مراسم القرعة.

تقام مباراة الذهاب للدور التمهيدي الثاني في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر، أما الإياب في الفترة ما بين 20 لـ22 من الشهر ذاته.

المصري يواجه الفائز من كيتارا الأوغندي والممثل الثاني من ليبيا في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

الزمالك يواجه الفائز من الشرطة الكيني والبن الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

انطلاق قرعة الكونفدرالية.