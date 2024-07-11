في الجول يكشف سبب عدم تواجد أسماء لفرق ليبية في قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

مع إعلان أسماء الأندية المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لم تظهر هوية الفرق الليبية في المقابل تم تحديد نظيرتها المصرية رغم عدم نهاية مسابقة الدوري في كلا البلدين فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد الليبي لكرة القدم كان قد خاطب نظيره الإفريقي "كاف" في وقت سابق مطالبا بتأجيل إرسال أسماء الأندية المشاركة والحصول على موافقته خاصة أن هناك موعد محدد لنهاية الدوري.

وتنتهي مرحلة البطل من الدوري الليبي في 22 من شهر يوليو الجاري.

لذا فإن الاتحاد الليبي سوف يستطيع تحديد أسماء الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية بوقت كاف قبل بداية الدور التمهيدي التي تقام 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، و24 و25 من الشهر ذاته بالنسبة لدوري الأبطال.

في المقابل فإن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد إرسال أسماء الأندية بناء على نتائج الدور الأول من الدوري نظرا لأن المسابقة لن تنتهي قبل منتصف شهر أغسطس.

ويشارك من مصر في دوري الأبطال كل من الأهلي وبيراميدز، على أن يتواجد الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وسيكون بيراميدز هو الفريق المصري الوحيد الذي سيخوض الدور التمهيدي في كلا البطولتين.