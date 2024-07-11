المنتخب الأولمبي يغادر إلى فرنسا بعد الحصول على التأشيرات

تسافر بعثة المنتخب الأولمبي المصري إلى مدينة بوردو عصر الخميس بعد الحصول على تأشيرات دخول فرنسا.

وتأجل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي بسبب تأخر إجراءات استخراج التأشيرات. (طالع التفاصيل)

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان: "تغادر القاهرة الساعة الرابعة عصر اليوم بعثة المنتخب الأولمبي على متن طائرة خاصة إلى مدينة بوردو الفرنسية".

واضاف البيان "وذلك لخوض معسكره المغلق هناك والذى يتخلله أداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجاري ثم العراق يوم 17 يوليو بعدها يغادر إلى مدينة نانت الفرنسية استعداداً لأداء أولى مباراته الرسمية ضد منتخب جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو في أولمبياد باريس 2024".

وتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري بالشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير الفرنسي فى القاهرة وسفير مصر فى فرنسا، وكل مسؤولى السفارة الفرنسية فى القاهرة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس بعد حصول البعثة على تأشيرات السفر.

واختتم المنتخب تدريباته بخوض مران خفيف صباح الخميس فى فندق الإقامة تحت قيادة مديره الفني روجيرو ميكالي.

وكان مقررا سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي متوجهة لمدينة بوردو الفرنسية يوم الأربعاء لكن تأخر إصدار تأشيرات بعض اللاعبين حال دون السفر في الموعد المحدد.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).