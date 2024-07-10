المنتخب الأولمبي لـ في الجول: تأجيل السفر إلى فرنسا بسبب تأخر إجراءات استخراج التأشيرات

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 13:37

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي - أستراليا

تأخر منتخب مصر الأولمبي عن موعد السفر المحدد له إلى فرنسا للمشاركة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والذي كان من المقرر له اليوم الأربعاء.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي لـFilGoal.com: "لا توجد مشكلة بالنسبة لطائرة المنتخب الأولمبي لأنها طائرة خاصة تم توقيع عقدها منذ فترة ونستطيع استخدامها في أي وقت".

وأضاف "تأخير السفر بسبب إنهاء بعد الإجراءات الإدارية حيث أن بعض الجوازات لا تزال في السفارة الفرنسية لإنهاء التأشيرات الخاصة بها".

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وأكمل "اللجنة المنظمة للأولمبياد في باريس لم تسلمنا بطاقات التعريف لتأخر استخراجها وهذا أمر ليس له علاقة باللجنة الأولمبية المصرية ولا اتحاد الكرة".

وشرح "أهمية بطاقات التعريف أنها كانت ستوفر علينا عملية إنهاء التأشيرات من السفارة ولكن حتى في هذا الأمر حصلنا على استثناء حيث أن التأشيرة ستكون عبارة عن مجرد ملصق سيتم لصقه بجوازات السفر".

وأتم تصريحاته "لدينا تصريح بالسفر لفرنسا من 26 يونيو الماضي ولم نتأخر في التحرك كما يعتقد البعض، لكننا ننتظر إنهاء إجراءات استخراج التأشيرات".

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس باريس 2024
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