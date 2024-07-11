إقالة جريج برهالتر من تدريب أمريكا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 06:14

كتب : FilGoal

جريج بيرهالتر - مدرب أمريكا

أقيل جريج برهالتر من منصب المدير الفني لـ منتخب أمريكا بعد التوديع المبكر لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ولم يستكمل منتخب أمريكا البطولة بعد الخروج من دور المجموعات مكتفيا بفوز وحيد وخسارتين.

المدرب البالغ 50 عاما قاد المنتخب الأمريكي للوصول لدور الـ 16 من كأس العالم 2022 والفوز بلقب الكأس الذهبية ولقبي دوري أمم كونكاكاف.

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وخلال مسيرته التي استمرت 73 مباراة حقق جريج 44 انتصارا و17 تعادلا و13 هزيمة.

وقال سيندي بارلو رئيس الاتحاد الأمريكي: "أود شكر جريج على العمل الجاد والتزامه مع المنتخب، نحن الآن نركز مع مديرنا الرياضي على إيجاد الشخص المناسب لقيادة حقبة جديدة ناجحة في أرض الملعب".

وسبق أن نشبت أزمة حادة في أروقة المنتخب الأمريكي بين جيوفاني رينا وجريج برهالتر عقب توديع كأس العالم 2022 انتهت باستبعاد المدرب من تدريب المنتخب بشكل مؤقت وعودته مجددا. (طالع التفاصيل الكاملة من هنا)

وأصبح منتخب أمريكا أول مستضيف يودع بطولة كوبا أمريكا من دور المجموعات منذ عام 1987.

وأصبح جريج برهالتر ثالث المدربين المقالين بعد نهاية كوبا أمريكا 2024.

فأقيل فيليكس سانشيز من تدريب الإكوادور، ودانييل جارنيرو من تدريب باراجواي.

يذكر أن أمريكا تستضيف نهائيات المونديال مع كندا والمكسيك في صيف 2026.

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