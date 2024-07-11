شارك كبديل وسجل.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على زيجيد وديا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا وصنع آخر في فوز طرابزون سبور التركي وديا على زيجيد المجري.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وانتصر طرابزون بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الأولى تحضيرا للموسم الجاري.

وتأخر طرابزون بهدف في الشوط الأول جاء في الدقيقة 17.

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وشارك تريزيجيه في الشوط الثاني من المباراة.

وفي الشوط الثاني ساهم الدولي المصري في صناعة هدف أوموت بوزوك في الدقيقة 83 بتمريرة قبل التمريرة الحاسمة.

وسجل تريزيجيه هدفا في الدقيقة 90+2 بعد مراوغة المدافع وتسديد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وسيلتقي طرابزون مع زيليزنيكار بانسيفو الصربي في ثاني المباريات الودية الثانية يوم السبت المقبل في معسكر الفريق بالمجر.

وسيشارك طرابزون في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث ينتظر معرفة هوية منافسه في الدور التمهيدي الثاني.

وسينتظر طرابزون الفائز من مباراة رازومبيروك السلوفاكي وتوبول الأذربيجاني في تلك المرحلة.

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