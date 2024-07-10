أولمبياد باريس - موعد سفر بعثة منتخب مصر لـ فرنسا لخوض وديتي أوكرانيا والعراق

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة موعد سفر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في باريس 2024.

وتأجل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي بسبب تأخر إجراءات استخراج التأشيرات. (طالع التفاصيل)

وقال الشاذلي عبر قناة صدى البلد: "أشرف صبحي وجه اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لكرة القدم بإنهاء التأشيرات بشكل فوري لسفر بعثة المنتخب عبر طائرة خاصة".

وأضاف "حدث اتصال بين الوزير والسفارة الفرنسية ولا يوجد ما يُعطل خروج التأشيرات، فقط تأخرت في ظل الضغط لاستخراج التأشيرات مع العدد الكبير من الأسماء المرسلة في مختلف الألعاب".

وأتم "صباح باكر ستتحرك بعثة منتخب مصر للسفر إلى مدينة بوردو لخوض المباراتين الوديتين ضد أوكرانيا أو العراق دون أي تأجيل".

وكان مقررا سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي متوجهة لمدينة بوردو الفرنسية يوم 10 يوليو الجاري لمواجهة أوكرانيا والعراق وديا يومي 14 و17 يوليو على الترتيب.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).