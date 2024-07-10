أولمبياد باريس - موعد سفر بعثة منتخب مصر لـ فرنسا لخوض وديتي أوكرانيا والعراق

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة موعد سفر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في باريس 2024.

وتأجل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي بسبب تأخر إجراءات استخراج التأشيرات. (طالع التفاصيل)

وقال الشاذلي عبر قناة صدى البلد: "أشرف صبحي وجه اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لكرة القدم بإنهاء التأشيرات بشكل فوري لسفر بعثة المنتخب عبر طائرة خاصة".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - المنتخب الأولمبي يتدرب في الدفاع الجوي بعد تأجيل السفر لفرنسا أولمبياد باريس – ضم لاعب ثالث فوق السن.. فرنسا تعلن القائمة النهائية ياسر إدريس: لم نُبلغ فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس.. وسبب صعود لجين أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح

وأضاف "حدث اتصال بين الوزير والسفارة الفرنسية ولا يوجد ما يُعطل خروج التأشيرات، فقط تأخرت في ظل الضغط لاستخراج التأشيرات مع العدد الكبير من الأسماء المرسلة في مختلف الألعاب".

وأتم "صباح باكر ستتحرك بعثة منتخب مصر للسفر إلى مدينة بوردو لخوض المباراتين الوديتين ضد أوكرانيا أو العراق دون أي تأجيل".

وكان مقررا سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي متوجهة لمدينة بوردو الفرنسية يوم 10 يوليو الجاري لمواجهة أوكرانيا والعراق وديا يومي 14 و17 يوليو على الترتيب.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

مصر الأولمبي باريس 2024 أولمبياد باريس 2024 منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
مدير المنتخب الأولمبي يكشف آخر تطورات أزمة السفر إلى فرنسا أولمبياد باريس - المنتخب الأولمبي يتدرب في الدفاع الجوي بعد تأجيل السفر لفرنسا المنتخب الأولمبي لـ في الجول: تأجيل السفر إلى فرنسا بسبب تأخر إجراءات استخراج التأشيرات منتخب مصر يعلن استمرار إبراهيم عادل في معسكره بسبب الإصابة مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 خبر في الجول - بالأقدمية.. النني قائدا لمنتخب مصر الأولمبي في باريس يليه زيزو أولمبياد باريس – انتظام زيزو في معسكر منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس - النني ينتظم في معسكر منتخب مصر الأولمبي
أخر الأخبار
رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات 53 دقيقة | تحقيق في الجول
نهائي كوبا أمريكا 2024 – موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا.. الملعب وتاريخ المواجهات 2 ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا - قائد أوروجواي: عائلاتنا تعاني بسبب بعض الأشخاص الذي يشربون الكحول 3 ساعة | أمريكا
إقالة جريج برهالتر من تدريب أمريكا 3 ساعة | أمريكا
شرطي يطلق رصاصا مطاطيا على قدم لاعب في البرازيل 3 ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا إلى النهائي بعد غياب 23 عاما بفوز عصيب على أوروجواي 3 ساعة | أمريكا
خاميس رودريجيز يحطم رقم ميسي في كوبا أمريكا 5 ساعة | أمريكا
انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (0)-(1) كولومبيا.. اللوس كافيتيروس في النهائي 6 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي