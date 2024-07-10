كاف يعلن إعفاء الأهلي ومشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا اليوم الأربعاء إعفاء الأهلي من خوض منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

في المقابل فسوف يخوض بيراميدز ذلك الدور.

وتقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا غدا الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وإلى جانب الأهلي تم إعفاء كل من الترجي وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي من خوض منافسات المرحلة التمهيدية من البطولة.

وبعد ذلك سيتواجد في القرعة 54 فريقا من أصل 59 لتحديد هوية المتنافسين.

وتم تقسيم الأندية على 5 أوعية بواقع 36 ناديا لم يتم تصنيفهم و14 لأصحاب التصنيف المنخفض.

جدير بالذكر أن الزمالك والمصري تم إعفائهما كذلك من المشاركة في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.