بالإضافة إلى الزمالك.. المصري يعلن إعفائه من المشاركة في تمهيدي الكونفدرالية

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن المصري إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025

وأوضح المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أنه وفقا لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فقد تم إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي.

يذكر أن الزمالك حصل هو الآخر على الإعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي بعد تتويجه بلقب الموسم الماضي وبسبب تصنيفه كذلك.

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وتقام قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية غدا الخميس.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

فيما يخوض الزمالك والمصري بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ذهابا يومي 16 و17 أغسطس.

فيما تقام مباريات الإياب في المسابقتين خلال يومي 24 و25 أغسطس المقبل.

المصري الكونفدرالية
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