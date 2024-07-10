دي مارزيو: تعطل مفاوضات انتقال جرينوود إلى فرنسا بسبب عمدة مارسيليا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

تعطلت مفاوضات انتقال ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد إلى مارسيليا بسبب تصريحات أدلى بها عمدة المدينة بينواه بايان.

وأفاد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن مارسيليا يحاول إقناع اللاعب الإنجليزي بالانتقال لهم في الوقت الذي يحاول فيه لاتسيو استغلال تلك الأزمة ليضم الجناح الشاب.

وكان عمدة مارسيليا قال: "التعدي بالضرب على شريكتك أمر غير مقبول، لقد رأيت الصور وتسببت في صدمة لي".

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وواصل "قيم مارسيليا لا تتضمن ذلك، هل يمكنك أن تتخيل العنف ضد المرأة؟ هل تدرك ذلك، جرينوود؟ إنه وصمة عار".

وكان يونايتد وافق على بيع لاعبه إلى مارسيليا مقابل 30 مليون يورو.

وسيتواجد بند يتيح لمانشستر يونايتد الحصول على نسبة 40 إلى 50% من مبلغ إعادة البيع في المستقبل.

وقدم مارسيليا عرضا لجرينوود للتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم ويتم التفاوض على الراتب.

جرينوود مانشستر يونايتد مارسيليا
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