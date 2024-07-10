تقرير مغربي يكشف موعد وصول موكوينا.. وتفاصيل تعاقده مع الوداد
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 19:45
كتب : FilGoal
ينتظر نادي الوداد وصول المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا إلى المغرب لتولي تدريب الفريق.
وأعلن صنداونز منذ أيام رحيل موكوينا عن تدريبه بشكل رسمي.
وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن موكوينا سيصل المغرب غدا الخميس بعدما كان مقرر له الوصول مساء الأربعاء ولكن تعطل إجراءلا الحصول على التأشيرة حال دون ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن موكوينا سيصل يوم الخميس وسيوقع على عقد تدريب الوداد لمدة موسمين.
موكوينا أمضي موسم وحيد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب إفريقي.
صنداونز أشار إلى أنه اتفق مع موكوينا بالتراضي على إنهاء التعاقد مع تعيين مانكوبا مانجيثي مساعده السابق بدلا منه كرجل أول.
وحصد صنداونز تحت قيادة موكوينا، لقبي دوري جنوب إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي عن الموسم المنقضي.
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