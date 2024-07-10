ولفرهامبتون يرفض عرض أرسنال الغريب لضم حارسه

رفض ولفرهامبتون عرضا من أرسنال لضم حارسه دانييل بينتلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن عرض أرسنال بلغت قيمته 50 ألف جنيه إسترليني فقط وهو ما رفضه ولفرهامبتون مباشرة.

وانضم الحارس صاحب الـ30 عاما إلى ولفرهامبتون في يناير الماضي قادما من بريستول سيتي مقابل 57 ألف جنيه إسترليني.

وشارك الحارس مع ولفرهامبتون في تسع مباريات استقبل خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.

ويعد الحارس من ناشئي أرسنال ورحل عنه في عام 2009 صوب ساوث إيند الإنجليزي.

وبالنظر لقيمة المبالغ المدفوعة للاعب فإن أكبر مبلغ تم دفعه للحصول على خدماته كان 2 مليون و20 ألف جنيه إسترليني.

وعدا ذلك فإن كل انتقالاته كانت عبارة عن إعارة أو انتقال حر.