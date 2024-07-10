لا جازيتا: كييزا قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع سانشو

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 17:19

كتب : FilGoal

فيدريكيو كييزا - يوفنتوس - نابولي

مازال مصير فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس غامضا بشأن هوية النادي الجديد الذي سينضم له الموسم المقبل.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

فيديريكو كييزا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس
مانشستر يونايتد

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن يوفنتوس يرغب في مبادلة كييزا بجناح مانشستر يونايتد جادون سانشو.

وعاد سانشو إلى يونايتد من إعارة قضاها في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة بروسيا دورتموند عقب خلافات مع مدربه إريك تين هاج.

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وتشير التوقعات إلى أن سانشو لن يستمر مع يونايتد خاصة بعد تجديد تعاقد تين هاج حتى عام 2026.

لذا يرغب يوفنتوس في ضم الجناح الإنجليزي في صفقة تبادلية مع كييزا.

يذكر أن شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكرت في وقت سابق أن روما اتفق مع يوفنتوس على ضم كييزا مقابل 20 مليون يورو.

لكن كييزا مازال مترددا في قبول العرض في ظل رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا في المقابل فإن روما يشارك في الدوري الأوروبي.

وانتقل كييزا إلى السيدة العجوز مقابل 12 مليون يورو على سبيل الإعارة من فيورنتينا في صيف 2020.

وتعاقد يوفنتوس معه بشكل دائم في صيف 2022 مقابل 44 مليون يورو.

كييزا سانشو يوفنتوس مانشستر يونايتد
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