ريال مدريد يعلن رقم قميص مبابي مع الفريق

أعلن ريال مدريد الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد كيليان مبابي.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهو الرقم السابق لكريم بنزيمة آخر من ارتداه في الفريق.

وستبدأ عملية بيع قمصان مبابي بداية من الغد في متاجر النادي.

كما أشار ريال مدريد إلى تغيير أكثر من رقم في قمصان الفريق.

وتم تغيير رقم فيديريكو فالفيردي إلى رقم 8 بدلا من رقم 16 هو رقم توني كروس الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.

كما غير أوريلين تشواميني إلى رقم 14 الخاص بخوسيلو الذي رحل للدوري القطري بدلا من رقم 18.

تغيير آخر كان من نصيب أردا جولر الذي سيرتدي الرقم 15 بدلا من رقم 24.

إدواردو كامافينجا هو الآخر غير رقمه إلى الرقم 6 بدلا من 12 وهو الرقم السابق لناتشو فيرنانديز قائد الفريق الذي رحل للدوري السعودي.

آخر اللاعبين الذين غيروا أرقامهم هو خيسوس فاييخو العائد من الإعارة والذي سيرتدي رقم 18 بدلا من رقمه السابق 25.

ومن المنتظر أن يتم تقديم كيليان مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يوليو.