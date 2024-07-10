بعد نهاية الإجازة.. صلاح يعود إلى ليفربول ويباشر عمله

عاد محمد صلاح نجم ليفربول يوم الأربعاء إلى صفوف ناديه بعد نهاية الإجازة الصيفية ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد.

وانطلقت استعدادات ليفربول للموسم الجديد قبل أيام، بدون صلاح وبعض اللاعبين الدوليين الذين حصلوا على عطلة أطول مما حصل عليها غير الدوليين.

ونشر موقع ليفربول لقطات عودة صلاح إلى مقر تدريبات النادي لأول مرة هذا الصيف.

والتقى الدولي المصري مع مدربه الجديد أرني سلوت لأول مرة، ليبدأ رحلة جديدة مع مدرب آخر غير يورجن كلوب الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

موسم 2023-2024 انتهى في أواخر مايو الماضي ليبدأ بعدها قائد منتخب مصر عطلة طويلة تخللها المشاركة مع الفراعنة ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 يونيو الماضي.

سيبدأ ليفربول موسمه الجديد بملاقاة إبسويتش تاون في 17 أغسطس المقبل.

وسيبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 349 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 211 هدفا وصنع 92 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.