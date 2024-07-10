كوبا أمريكا 2024 - لا مفاجآت.. الأرجنتين إلى النهائي بثنائية جديدة ضد كندا

وصل منتخب الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا 2024 بالفوز على كندا 2-0 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدفا حامل اللقب كل من خوليان ألفاريز وليونيل ميسي.

وتأهل منتخب الأرجنتين للنهائي للمرة الثانية على التوالي والرابعة من آخر 5 نسخ.

ويأمل التانجو في حصد اللقب السادس عشر للانفراد بالرقم القياسي كأكثر منتخب حصدا للقب، وذلك عندما يواجه الفائز من كولومبيا ضد أوروجواي فجر يوم الإثنين المقبل.

وسيخوض منتخب كندا مباراة المركز الثالث في ظهوره الأول بكوبا أمريكا فجر يوم الأحد المقبل مع الخاسر من نفس المباراة.

هدف لميسي = رقم قياسي 📊💥 ليو أصبح ثان الهدافين التاريخيين للمنتخبات بعد رونالدو متخطيًا الإيراني علي دائي⚽🔝 🇵🇹 كريستيانو رونالدو - 130 هدفًا 🇦🇷 ليونيل ميسي - 109 هدفًا 🇮🇷 علي دائي - 108 هدفًا pic.twitter.com/be59TIHBb4 — FilGoal (@FilGoal) July 10, 2024

التشكيل

دفع ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين بكل من أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتيل في تشكيل التانجو الأساسي.

فيما قاد هجوم منتخب كندا كل من: جوناثان ديفيد وكايل لارين.

وصف المباراة

حاول لاعبو كندا مباغتة دفاع الأرجنتين بالمرتدات منذ بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 7 تحّصل شافيلبيرج على تمريرة طولية وتوغل بالكرة منفردا من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر للتانجو.

ورد ميسي في الدقيقة 11 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وتقدم التانجو في الدقيقة 22 عن طريق خوليان ألفاريز الذي تلقى تمريرة بينية متقنة من رودريجو دي بول في عمق منطقة جزاء كندا وسجل في الشباك.

هدف جعله رابع لاعب في تاريخ القارة اللاتينية يسجل في نصف نهائي بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد كل من روماريو وليونيل ميسي ودييجو فورلان.

وسعى دي ماريا لمباغتة حارس كندا بتسديدة ساقطة مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 33.

ومرت تسديدة ميسي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44 بجوار القائم الأيمن لكيربيو.

وفي الدقيقة 45+2 كاد جوناثان ديفيد أن يستغل انعدام الرقابة ويسجل هدفا من لمسة واحدة لكن إيميليانو كان في الموعد وأبعد الكرة لركنية.

في بداية الشوط الثاني وبعد مرور 6 دقائق شتت دفاع كندا كرة ضعيفة لتصل إلى إنزو فيرنانديز الذي سدد كرة ارتطمت بقدم ميسي وسكنت شباك كندا معلنة عن ثاني أهداف الأرجنتين.

وأصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية برصيد 109 هدفا متفوقا على الإيراني علي دائي ويتفوق فقط عليه كريستيانو رونالدو صاحب الـ 130 هدفا دوليا.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في بطولة كوبا أمريكا لـ 14 هدفا في 38 مباراة.

ميسي هو كاتب التاريخ 📝⚽✨ 2007☑️ 2015☑️ 2016☑️ 2019☑️ 2021☑️ 2024☑️ ليو سجل في 6 نسخ في كوبا أمريكا 🇦🇷#CopaAmerica pic.twitter.com/PDVM60quUC — FilGoal (@FilGoal) July 10, 2024

وتساوى ميسي مع البيروفي باولو جيريرو والتشيلي إدواردو فارجاس بنفس الرصيد في البطولة اللاتينية.

فيما يظل الرقم القياسي مسجلا باسم الأرجنتيني نوربيرتو مينديز والبرازيلي زيزينيو برصيد 17 هدفا لكل لاعب.

وآبى ألفاريز أن ينهي اللقاء مبكرا بعدما انفرد وسدد كرة قوية في منتصف المرمى تصدى لها الحارس مع الوصول لساعة من عمر اللقاء.

هدأت أحداث المباراة قليلا، وكاد البديل تانيتولوا أولايسي أن يسجل هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها إيميليانو بقدمه ثم أمسك بها في الدقيقة 88.

ومرت رأسية اللاعب ذاته بجوار القائم في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع في محاولات كندية لتسجيل هدف تقليص الفارق، لكن بدون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين والوصول لنهائي كوبا أمريكا دون مفاجآت.