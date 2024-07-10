كوبا أمريكا 2024 - ميسي يتخطى رقم علي دائي بلمسة أمام كندا

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية على مستوى العالم بعدما سجل ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

واستفاد ميسي من ارتطام تسديدة إنزو فيرنانديز بقدمه قبل أن تسكن الشباك ليزيد من تقدم الأرجنتين بالهدف الثاني في الدقيقة 51.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف الدولية لـ 109 متفوقا على الإيراني علي دائي صاحب الـ 108 أهداف.

ويظل كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف الدولية برصيد 130 هدفا.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في بطولة كوبا أمريكا لـ 14 هدفا في 38 مباراة.

وتساوى ميسي مع البيروفي باولو جيريرو والتشيلي إدواردو فارجاس بنفس الرصيد في البطولة اللاتينية.

فيما يظل الرقم القياسي مسجلا باسم الأرجنتيني نوربيرتو مينديز والبرازيلي زيزينيو برصيد 17 هدفا لكل لاعب.

وبات منتخب كندا المنافس رقم 38 الذي يهز ميسي شباكه خلال مشاركته مع الأرجنتين بين المباريات الودية والرسمية.

وأخيرا رفع ميسي رصيده لـ 28 هدفا في آخر 25 مباراة خاضها بقميص التانجو.

ويعد ذلك الهدف الأول لميسي في كوبا أمريكا 2024 بعدما اكتفى بصناعة هدف جاء ضد كندا أيضا لكن في افتتاح البطولة.

وأخيرا سجل ميسي في 6 نسخ من أًصل 7 شارك بها في كوبا أمريكا منذ نسخة 2007، إذ لم يسجل في نسخة 2011 فقط.