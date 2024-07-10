منتخب مصر يعلن استمرار إبراهيم عادل في معسكره بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار إبراهيم عادل في معسكر المنتخب الأولمبي.

وأشار الاتحاد إلى أن بيراميدز قد طلب خروج إبراهيم عادل بشكل رسمي ليشارك في مباراته المقبلة ضد الأهلي.

وكشف المنتخب الأولمبي عن تعرض إبراهيم عادل للإصابة ستمنعه من خوض مباراة الأهلي لذلك فإن اللاعب لن يخرج من المعسكر وسيظل تحت ملاحظة الجهاز الطبي للاطمئنان على حالته الصحية حتى السفر إلى مدينة بوردو للمشاركة في الأولمبياد.

وكاد FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تعرض إبراهيم عادل للإصابة ستمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة ثلاثة أيام (طالع التفاصيل).

وشدد المنتخب الأولمبي على أنه قد نسق مع نادي بيراميدز حول أمر استمرار عادل في المعسكر وتلقيه العلاج مع المنتخب.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها.

ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 57 نقط من 23 مباراة لعبها.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.