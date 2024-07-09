خبر في الجول - إبراهيم عادل انضم لمعسكر المنتخب الأولمبي مصابا.. وهذا موعد عودته للتدريبات

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 18:16

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل - منتخب مصر

يخضع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى برنامج تأهيلي في منتخب مصر الأولمبي بعد تعرضه للإصابة.

ويتواجد إبراهيم عادل في معسكر منتخب مصر الأولمبي حاليا الذي يستعد للسفر إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إبراهيم عادل خضع لفحوصات طبية عند وصوله إلى معسكر المنتخب الأولمبي بعد شكواه من الإصابة.

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الفحوصات الطبية أثبتت إصابة إبراهيم في العضلة الضامة، واللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي وسيعود للتدريبات الجماعية بعد 3 أيام.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وكان كشفإيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كشف عن عدم تلقي المجلس أي طلب من بيراميدز لخروج إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "لم نتلق أي مخاطبات رسمية من بيراميدز لخروج إبراهيم عادل من المعسكر".

وواصل "إن حدث، فمن الصعب الموافقة على خروج اللاعب لأن البعثة تسافر غدا الأربعاء إلى فرنسا".

وأتم الكومي حديثه "جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد ما يثار عن وجود اتفاق مع بيراميدز لم يحدث".

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها.

ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 57 نقط من 23 مباراة لعبها.

بيراميدز منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل
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