عبد الظاهر السقا يرد على تصريحات محامي رفعت.. وشقيقه يحسم الجدل

رد عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي بيراميدز على تصريحات محمد رشوان محامي الراحل أحمد رفعت.

وتحدث رشوان عن مسؤولية عبد الظاهر السقا في أزمة اللاعب النفسية التي صرح بها قبل أيام من رحيله. (طالع التفاصيل)

وقال السقا عبر إم بي سي مصر 2: "مدير الكرة دوره تنفيذ أوامر إدارة النادي. محامي اللاعب لا يفهم طبيعة عملي وليس علاقة بانتقال اللاعبين".

وأضاف"أحمد رفعت كان له مكانة خاصة عندي وعشنا سويا ذكريات سعيدة وكانت علاقتنا جيدة للغاية".

حسم الجدل

محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل حسم الجدل حول هذا الأمر وأثنى على علاقة السقا بشقيقه.

وقال محمد رفعت عبر إم بي سي مصر 2: "عبد الظاهر السقا مالوش أي ذنب، وأحمد الله يرحمه الوحيد اللي يعرف الاسم الثاني".

وأجرى رفعت حوارا مطولا عبر قناة "إم بي سي مصر 2" يوم 24 يونيو الماضي تحدث فيه عن تفاصيل وعكته الصحية التي تعرض لها حينما سقط مغشيا عليه أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال رفعت قبل رحيله بأيام: "ضغوط الكرة والحياة العادية كلنا معتادين عليها، لكن ما حدث معي لم يحدث مع شخص سأكشف عن ذلك في الوقت المناسب، هيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان الموضوع وكذلك كل المسؤولين في النادي هناك فرد أو فردين مسؤولين عما تعرضت له".

وأضاف "للأسف هؤلاء الأشخاص مسؤولين في مصر وهذا أمر غير مطمئن أن يكون شخص مسؤولا عن الكرة في بلدنا وليس حريصا على مصلحة البلد يستغلون مناصبهم لأذية الأشخاص ونتيجة كل ذلك حدث لي".

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر يوم السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.