محامي رفعت: يوجد خطأ إداري واضح.. وهذا الشخص الثاني الذي كان يقصده

كشف محمد رشوان تفاصيل جديدة في أزمة وفاة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق.

وقررت وزارة الشباب والرياضية التحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت السابقة للإمارات لوجود شبهة غير قانونية مع فحص جميع المستندات الخاصة بسفره في نادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية. (طالع التفاصيل)

وقال رشوان عبر إم بي سي مصر 2: "عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت هو الشخص الثاني الذي يقصده أحمد رفعت بجانب أحمد دياب. رفعت كشف لي قبل وفاته كل التفاصيل الخاصة بأزمته والتسجيلات بينه وبين المسؤولين حولها ومنهم عبدالظاهر السقا".

السقا كان يتولى منصب مدير الكرة في نادي مودرن سبورت خلال فترة انتقال رفعت لنادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة.

وأضاف "سأقدم المستندات لجهات التحقيق في ملف رفعت في وقت معين، ووضع كلمة (معايشة) في عقود الاحتراف يسأل عنه اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة".

وشدد "هناك خطأ إداري واضح في أزمة رفعت وهو مد سفر اللاعب بعد سفره خارجيا مع فريقه".

وأجرى رفعت حوارا مطولا عبر قناة "إم بي سي مصر 2" يوم 24 يونيو الماضي تحدث فيه عن تفاصيل وعكته الصحية التي تعرض لها حينما سقط مغشيا عليه أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال رفعت قبل رحيله بأيام: "ضغوط الكرة والحياة العادية كلنا معتادين عليها، لكن ما حدث معي لم يحدث مع شخص سأكشف عن ذلك في الوقت المناسب، هيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان الموضوع وكذلك كل المسؤولين في النادي هناك فرد أو فردين مسؤولين عما تعرضت له".

وأضاف "للأسف هؤلاء الأشخاص مسؤولين في مصر وهذا أمر غير مطمئن أن يكون شخص مسؤولا عن الكرة في بلدنا وليس حريصا على مصلحة البلد يستغلون مناصبهم لأذية الأشخاص ونتيجة كل ذلك حدث لي".

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر يوم السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.