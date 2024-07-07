وزارة الشباب والرياضة تعلن التحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت للإمارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح تحقيق بشأن سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت أمس السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقررت وزارة الشباب والرياضية التحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت السابقة للإمارات لوجود شبهة غير قانونية مع فحص جميع المستندات الخاصة بسفره في نادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

"أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد".

"كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن".

"هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن".

وسبق أن صرّح محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل قائلا: "اسألوا أحمد دياب ماذا حدث لـ أحمد رفعت وتسبب في وفاته".

وقال دياب رئيس شركة الكرة السابق لـ فيوتشر عبر أم بي سي مصر 2: "أي فريق أو لاعب يسافر خارج مصر لابد من الحصول على قرار وزاري من وزارة الشباب والرياضة، وأحمد رفعت سافر بقرار وزاري أولا إلى ليبيريا مع الفريق ثم بقرار وزاري آخر إلى الإمارات للانتقال إلى الوحدة".

وأضاف "قلت لأحمد رفعت لن أقول لك اركب الطائرة إلا عندما تحصل على القرار الوزاري في يدك وبالفعل صدر القرار وسافر إلى الإمارات بمفرده بعد ترك بعثة الفريق".

وأكمل "رفعت سافر بناءً على قرار وزاري وليس وعد مني، أي شيء يحدث بعد ذلك ليس مسؤولية إدارة النادي".

وواصل "أحمد خرج من مصر بشكل قانوني والخطوة التالية ليست مسؤولية أي نادي أو مؤسسة رياضية".

وتابع "اجتمعت مع وليد دعبس ثم رئيس جهاز الرياضة لتسوية وضع اللاعب عقب عودته لاحقا".

وأردف "لم يتم تنفيذ القانون على أحمد بعد عودته لمصر والدليل أنه شارك مع فيوتشر محليا وقاريا في النصف الثاني من الموسم الماضي، وبدأ الموسم الجاري مع فريقه محليا وقاريا أيضا".

وتابع "أحمد سافر بناء على قرار وزاري، والتصديقات التالية ليست في يد النادي أو الهيئات الرياضية، بل من وزارة الشباب والرياضة والوزرات المعنية".

ورد على سؤال على من تقع مسؤولية ما حدث لرفعت؟ لا أستطيع اتهام أي شخص جزافا، ولا أستطيع إلقاء التهم على أي شخص آخر".

وأكمل "النادي أدى إجراءاته القانونية بموجب تصريحين من وزارة الشباب والرياضة، وأنا أوضح موقف النادي".

وأتم "هناك شهود على ذلك وهم رئيس جهاز الرياضة ووليد دعبس رئيس النادي وهم يعلمون كيف حاولنا مساعدته".

وعقب توضيح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أوضح دياب قائلا: "أزمة أحمد رفعت القانونية كانت في موقفه من التجنيد وليس في استخراج إذن تصريح السفر".

وأتم "القرار الوزاري الصادر لرفعت من أجل سفره للإمارات لا أعلم مدته، وهو موجود في النادي".

أجرى دياب مداخلة إضافية للإيضاح قائلا: "القرار الوزاري لرفعت كان ينتهي في يوم 10 أكتوبر، وإداري الفريق استخرج تصريح السفر من إدارة التجنيد واللاعب سافر بتصريح إلى ليبيريا".

وأضاف "وتقدمت إدارة النادي بطلب للوزارة بطلب سفر اللاعب إلى الإمارات للعب لنادي الوحدة

وأتم "وعاد اللاعب في يناير لفيوتشر وتم قيده ولعب مع الفريق".

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.