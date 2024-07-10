خبر في الجول - تحديد موعد عودة سامسون أكينيولا إلى الزمالك

أنهى نادي الزمالك إجراءات عودة مهاجمه البنيني سامسون أكينيولا.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

ورفض اللاعب العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

وحوّل نادي الزمالك 250 ألف دولار لحساب مهاجم الفريق من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن سامسون أكينيولا سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل بعدما أنهى الزمالك جميع الإجراءات اللازمة لعودته.

وغاب سامسون عن قائمة الزمالك في مباريات سيراميكا كليوباترا والمصري وفاركو والإسماعيلي على الترتيب.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.