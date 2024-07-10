خبر في الجول - تحديد موعد عودة سامسون أكينيولا إلى الزمالك
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 00:02
كتب : إبراهيم رمضان
أنهى نادي الزمالك إجراءات عودة مهاجمه البنيني سامسون أكينيولا.
سامسون أكينيولا
النادي : الزمالك
ورفض اللاعب العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.
وحوّل نادي الزمالك 250 ألف دولار لحساب مهاجم الفريق من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)
وحسبما علم FilGoal.com فإن سامسون أكينيولا سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل بعدما أنهى الزمالك جميع الإجراءات اللازمة لعودته.
وغاب سامسون عن قائمة الزمالك في مباريات سيراميكا كليوباترا والمصري وفاركو والإسماعيلي على الترتيب.
سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.
وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
نرشح لكم
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا نادر شوقي يكشف حقيقة صلة عبد الظاهر السقا بسفر أحمد رفعت للإمارات منتخب مصر يعلن استمرار إبراهيم عادل في المسكر بسبب الإصابة عبد الظاهر السقا يرد على تصريحات محامي رفعت.. وشقيقه يحسم الجدل محامي رفعت: يوجد خطأ إداري واضح.. وهذا الشخص الثاني الذي كان يقصده سالم: عقوبة كاف لا تؤثر على السوبر الإفريقي.. ويبتقى مبالغ بسيطة لفك القيد في الجول يكشف تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية في الجول يكشف كواليس اعتناق موتيابا الإسلام
أخر الأخبار
بلمسة ليو 57 دقيقة | ألمانيا 2024