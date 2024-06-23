خبر في الجول - 250 ألف دولار من الزمالك لـ سامسون لإقناعه بالعودة

الأحد، 23 يونيو 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا

نجح نادي الزمالك في تحويل 250 ألف دولار لحساب سامسون أكينيولا مهاجم الفريق من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

ورفض سامسون أكينيولا العودة إلى صفوف الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية بعد سفره الفترة الماضية إلى بنين للتواجد في معسكر بلاده لمباراتي رواندا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد حوّل 250 ألف دولار لحساب سامسون أكينيولا ضمن مستحقاته المتأخرة.

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ويأتي ذلك ضمن محاولات الزمالك لإقناع اللاعب بالعودة إلى تدريبات الفريق مرة أخرى.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت لاحق فإن سامسون أكينيولا يرفض العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

وغاب سامسون عن قائمة الزمالك في مباريات سيراميكا كليوباترا والمصري وفاركو على الترتيب.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

الزمالك سامسون
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