انتهت يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. الماتادور إلى النهائي

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - هدف لامين جمال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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نهاية المباراة بفوز إسبانيا

ق 86: تسديدة من مبابي بعيدة عن المرمى

ق 81: الثالث يضيع بتسديدة من جمال

ق 75: فرصة خطيرة من ثيو هيرنانديز

ق 62: خروج كولو مواني وكانتي ورابيو ونزول كامافينجا وباركولا وجريزمان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جووووووووووول كوندي بالخطأ في مرماه

ق 21: جووووووووووول لامين جمال

ق 19: أووووه الثاني يضيع بعد تسديدة من مبابي

ق 9: جوووووووووووول أول كولو مواني

انطلاق المباراة

يورو 2024 إسبانيا فرنسا
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