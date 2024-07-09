انتهت يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. الماتادور إلى النهائي

بلمسة ليو

يورو 2024 - لامين جمال أصغر مسجل أهداف في تاريخ أمم أوروبا

هل يورو 2024 مملة؟

تشكيل يورو 2024 – نافاس وأولمو أساسيان مع إسبانيا.. مواني وديمبيلي يقودان فرنسا

يورو 2024 - مسار القطار يلغي المؤتمر الصحفي لمنتخب هولندا

يورو 2024 – بعد اتهامه الحصول على رشوة.. كيف سيواجه بيلينجهام الحكم تسفاير في لقاء هولندا؟

يورو 2024 – قبل مواجهتهما.. قصة الصراع بين ديشامب ولابورت وعدم تمثيله لفرنسا

كوبا أمريكا 2024 – سكالوني: ربما يمكننا الفوز بـ يورو.. وانتصرنا على فرق هناك في المونديال