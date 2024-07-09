وزارة الرياضة تكشف موعد إعلان نتائج التحقيق في أزمة أحمد رفعت

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة موعد إصدار نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء قائلا: "إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق في أزمة أحمد رفعت ستصدر خلال أسبوع بحد أقصى".

وواصل "التحقيقات بدأت بالفعل عقب إصدار القرار بشأن أزمة الراحل أحمد رفعت".

وأردف "المعلومات توقفت الآن لأنه تحقيق مغلق وكل الأطراف سيتم التحقيق معها، في البداية يكون التحقيق من خلال الأوراق والمستندات ثم فحص شامل وتفصيلي وبعدها يتم تحديد المسؤوليات".

وبسؤاله عن كون وزارة الرياضة طرف في الأزمة وكان يجب ألا تحقق في الواقعة رد "أتابع كل وسائل الإعلام، المعلومات الموجودة عبر وسائل الإعلام لا تمثل نسبة 30 أو 40% من الموجودة أمام جهات التحقيق".

وواصل محمد الشاذلي حديثه "هناك معلومات وتفاصيل كثيرة تحدد المسؤوليات ومعها لا يمكن إلقاء المسؤولية على أي جهة، هناك فحص للمستندات ومن خلالها يتم تحديد المسؤوليات".

وأكمل نحن الآن نحقق في قضية بدون الدخول في تفاصيل التحقيق حاليا لكنها قضية انتقال لاعب لنادي خارج مصر وبالتالي هناك أطراف من السهل التعرف عليهم بدون الدخول في التفاصيل الخاصة باتهامات ومن أخفى مستندات أو شيء من ذلك القبيل".

وشدد "الوزارة ليست طرفا في الأزمة، الوزارة تستخرج سنويا أكثر من 800 بعثة رياضية وقرارات للسفر، تلك القرارات يتم استخراجها بناء على مخاطبات من الأندية أو الاتحادات في حالة المنتخبات".

وأتم المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة حديثه "في حالة أحمد رفعت كان هناك طلب من النادي معتمد من اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية، هناك بعض الضوابط ثابتة ونمطية نعمل بها وفق القانون واللائحة، أوراق السفر التي تم الاستناد عليها سليمة تماما ولا توجد بها مشكلة".