سيصبح الأعلى أجرا في إيطاليا.. سكاي: إنتر يتفق مع إنزاجي لتمديد عقده

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 10:55

كتب : FilGoal

سيموين إنزاجي

توصل نادي إنتر ميلان إلى اتفاق مع سيموني إنزاجي مدرب الفريق لتمديد العقد حتى 2026.

ويتولى المدرب الإيطالي مسؤولية تدريب النيراتزوري منذ 2021 خلفا لأنطونيو كونتي.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن إنتر كان يسعى إلى تمديد عقد إنزاجي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وذكرت الشبكة ذاتها أن إنتر فعل ما أراده وهو التوصل لاتفاق مع إنزاجي لتمديد العقد قبل بداية فترة الإعداد وسيستمر حتى 2026.

وأفادت الشبكة أن إنزاجي سيحصل على 6 ملايين ونصف سنويا ليكون المدرب الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي.

ويأتي أنطونيو كونتي مدرب نابولي الجديد خلف إنزاجي مباشرة إذ يحصل على 6 ملايين يورو في العام الواحد.

وسيحصل إنزاجي على مكافأة قدرها مليوني يورو في حال التتويج بالدوري الإيطالي الموسم المقبل.

واتفق إنتر أيضا مع قائده لاوتارو مارتينيز على تمديد عقده لكن التوقيع سيكون عقب عودته من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ومدد إنتر عقد نيكولو باريلا حتى 2029.

وتمكن إنزاجي من الفوز بالدوري الإيطالي الموسم المنقضي ليكون الدوري رقم 20 في تاريخ إنتر ويضع النجمة الثانية على قميصه.

وإجمالا حصل المدرب صاحب الـ 48 عاما على 6 بطولات مع إنتر بواقع 3 بطولات سوبر إيطالي، بالإضافة إلى مرتين لكأس إيطالي، ومرة واحدة الدوري الإيطالي.

ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وخسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

الدوري الإيطالي سيموني إنزاجي إنتر ميلان أنطونيو كونتي
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