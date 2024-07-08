الشرق الأوسط: الهلال يقرر تسجيل نيمار منذ بداية الموسم

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

تقديم نيمار لأول مرة لـ جمهور الهلال السعودي

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن إدارة الهلال ستعمل على تسجيل نيمار انطلاقا من بداية الموسم وعدم الانتظار حتى شهر يناير كما تم تداوله.

وذكر التقرير أن الإدارة ستعمل على بيع عقد البرازيلي ميشيل، وستقوم بتسجيل نيمار بدلاً منه.

ويتوقع أن يعود نجم الهلال ومنتخب البرازيل إلى الملاعب مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ضخمة.

لكنه أصيب في 17 أكتوبر خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال.

ولم يسهم نيمارفي فوز الهلال بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.

ومن المتوقع أن يشارك نيمار الموسم المقبل في 25 أو 30 مباراة، وقد لا يشارك في أول شهر ونصف من الموسم، ثم يبدأ المشاركة بشكل تدريجي حتى يصل للجاهزية الكاملة.

نيمار الهلال
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