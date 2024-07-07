مصدر مقرب من مدرب الرجاء يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الوحدة السعودي.. وعقبة

أوضح مصدر مقر من جوزيف زينباور المدير الفني الألماني لـ الرجاء المغربي حقيقة عرض الوحدة السعودي.

وكشفت تقارير سعودية وجود عرض من الفريق السعودي لمدرب بطل الدوري المغربي.

وقال المصدر المقرب من المدرب لـ FilGoal.com: "المدرب تلقى عرضا بالفعل من الوحدة ويرحب بالعرض".

وأضاف "زينباور توصل لاتفاق على التفاصيل المادية مع النادي السعودي".

وواصل "لا يستطيع زينباور فسخ تعاقده مع الرجاء كونه لا يحتوي على شرط جزائي، ويحاول التوصل لاتفاق مع رئيس الرجاء".

وأتم "تعاقد زينباور ينتهي مع الرجاء بنهاية الموسم المقبل".

وقاد الألماني فريق الرجاء لحصد لقب الدوري المغربي بدون هزيمة على حساب الجيش الملكي، كما فاز بلقب كأس العرش المغربي.

واحتل الوحدة المركز الثالث عشر في جدول الدوري السعودي عن المركز الماضي، برصيد 36 نقطة من 34 مباراة.

المدرب البالغ 54 عاما يخوض تجربته التدريبية الثانية في القارة السمراء بعدما درب أكثر من فريق في ألمانيا وسويسرا.

فدرب أندية أولدنبيرج وكارلسروه وهامبورج في ألمانيا وسانت جالين السويسري.

في 2019 تولى تدريب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وحتى 2021 وقاد الفريق في 80 مباراة حقق الفوز في 41 وتوج بلقب كأس جنوب إفريقيا.

رجل أعمال

بعمر 22 عاما أصبح زينباور مندوب مبيعات لشركة تأمين كبيرة خلال ممارسة كرة القدم في تسعينيات القرن الماضي.

ثم أسس شركة استشارات مالية سرعان ما كسب منها على عدة ملايين.

ويمتلك مجموعة شركات تحمل اسمه مقرها مدينة نورمبيرج الألمانية.