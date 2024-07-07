غياب الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:59

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

يغيب محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" عن قائمة الأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري ضد طلائع الجيش.

ويلتقي الفريقان غدا في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب الشناوي وربيعة وكهربا بالإضافة إلى محمود متولي وبيرسي تاو الذي عاد للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

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وينضم لقائمة الغائبين كل من ثلاثي منتخب مصر الأولمبي: حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا" وكريم الدبيس، كما يغيب محمد الضاوي "كريستو" الذي وافق الأهلي على إعارته حسبما كشف FilGoal.com.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمي: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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