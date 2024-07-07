خبر في الجول – الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الرجاء المغربي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 21:52

كتب : أحمد الخولي

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

وافق النادي الأهلي على إعارة لاعبه التونسي محمد الضاوي "كريستو" إلى نادي الرجاء المغربي بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق على إعارة كريستو إلى الرجاء المغربي لمدة موسم واحد.

مع عدم وضع بند أحقية الشراء للنادي المغربي بنهاية الإعارة.

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وستبلغ قيمة إعارة محمد كريستو من الأهلي إلى الرجاء المغربي أكثر من 200 ألف دولار.

وفضل الأهلي عدم وضع بند أحقية شراء للرجاء في تعاقد كريستو، لأنه يرى أن اللاعب التونسي يمتلك الموهبة التي تؤهله إلى العودة واللعب مع الفريق الأحمر بعد اكتساب خبرة اللعب.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من الصفاقسي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة وصنع هدف.

وسيشارك الرجاء المغربي في الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز بالدوري المغربي.

محمد الضاوي الدوري المصري الأهلي الرجاء المغربي
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