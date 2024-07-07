أدريان يعلن رحيله عن ليفربول بعد 5 مواسم

الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

أدريان - ليفربول

أعلن أدريان حارس مرمى ليفربول رحيله عن النادي بعد 5 مواسم قضاها بقميص الريدز.

أدريان

النادي : ليفربول

ليفربول

وجاء ذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وقال أدريان عبر فيديو نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "أشكركم من أعماق قلبي لكل شيء قدمتوه خلال هذه المسيرة الناجحة والجميلة معا، خلال 5 سنوات أظهرتم لي العديد".

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وأضاف "ارتداء قميص ليفربول والدفاع عن شعاره في أنفيلد لابد من إضافته لعجائب الدنيا الـ 7، والـ 11 ياردة لا تعني شيئا عندما تحقق لقبا".

وتابع "لهجة السكاوز ليست صعبة لكن لناس مختارة خصيصا، والتقاليد لابد من الحفاظ عليها، ولن تسير وحدك أبدا ليس مجرد أغنية بل فلسفة حياة".

وأردف "الآن جاء الوقت لمشاركة كل هذه الخبرة التي تعلمتها، وأنا ممتن لكم بحياتي وستكونوا دائما في مكانة خاصة لي ولعائلتي، وكما قال بيل شانكلي: ليفربول نادي كرة قدم وُلد لتحقيق الألقاب".

وأتم "أتمنى لكم دائما الأفضل، مرة واحدة ريدز دائما ريدز".

الحارس المخضرم البالغ 37 عاما بدأ مسيرته مع ريال بيتيس وانضم في 2013 لوست هام وبعد 6 سنوات انتقل لليفربول في صفقة انتقال حر.

وخاض أدريان مع الريدز 26 مباراة في جميع المسابقات سجل حافظ على شباكه خلالها في 7 واستقبل 36 هدفا.

ولم يظهر المخضرم في أي مباراة خلال الموسم المنقضي.

وساهم أدريان بفضل تصدياته خاصة في ركلات الترجيح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في 2020.

كما قاد الفريق لحصد لقب الدرع الخيرية في 2022-23 على حساب مانشستر سيتي.

وتوج أدريان بـ 7 ألقاب مع ليفربول ومنها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات فإن أدريان سيعود من جديد للدوري الإسباني من بوابة ريال بيتيس.

ليفربول أدريان الدوري الإنجليزي
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