رومانو: تياجو ألكانتارا يقرر اعتزال كرة القدم

الأحد، 07 يوليه 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا × ليفربول - تشيلسي

قرر الإسباني تياجو ألكانتارا اعتزال كرة القدم هذا الصيف، حسب فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح رومانو أن تياجو اتخذ قراره بالفعل.

وأضاف أن ألكانتارا مستعد لفصل جديد في عالم كرة القدم بعد بضعة أشهر من التخطيط له.

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ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

وعانى ألكانتارا من الإصابات وخاصة في الموسم المنصرم إذ لم يلعب سوى 5 دقائق فقط طوال الموسم الحالي.

وغاب تياجو عن ليفربول خلال الـ4 أعوام 661 يوما بواقع 129 مباراة.

وهذا يعني أن ألكانتارا قد غاب ما يقرب من عامين عن ليفربول أي نصف ما قضاه مع الفريق الإنجليزي.

وتوج ألكانتارا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

تياجو ألكانتارا برشلونة بايرن ميونيخ ليفربول
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