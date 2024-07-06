الاتحاد الإفريقي يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت

تقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي بالتعازي للاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت

وأرسل كاف خطابا إلى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ليقدم التعازي خلاله في وفاة رفعت.

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.