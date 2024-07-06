انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) البنك الأهلي.. انتصار بهدف وحيد
السبت، 06 يوليه 2024 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية وحية لمباراة زد ضد البنك الأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري
ويحتل زد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 26 مباراة.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 28 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 71: جووول سعيدو سيمبوري يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء
ق 68: ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 16: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل
ق 15: جووول أووول.. ياو أنور يسجل في الشباك الهدف الأول للبنك الأهلي
بداية اللقاء
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