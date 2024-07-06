سكاي: روما يتفق مع يوفنتوس للتعاقد مع كييزا.. وتدخل دي روسي

السبت، 06 يوليه 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

فيدريكيو كييزا - يوفنتوس - نابولي

تمكن نادي روما من التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع فيديريكو كييزا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت تقارير إخبارية سابقة أن يوفنتوس أخبر كييزا بإمكانية رحيله لأنه خارج حسابات تياجو موتا المدرب الجديد للفريق، خاصة أنه يتبقى عام آخر في عقده.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النادي روما سيدفع 20 مليون يورو مقابل التعاقد مع كييزا وبالتالي التوصل إلى اتفاق تام.

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تدخل دي روسي

ذكرت الشبكة ذاتها أن كييزا في حالة تردد من الانتقال إلى الذئاب لأنه يريد اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا وهذا لن يحدث في حال لعبه مع روما في الموسم المقبل، إذ يشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وهنا تدخل دانييلي دي روسي المدير الفني من أجل تغيير قناعات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ويفكر كييزا حتى الآن في أمر الانتقال إلى روما أو الانتظار من أجل استقبال عروض أخرى.

وانتقل كييزا إلى السيدة العجوز مقابل 12 مليون يورو على سبيل الإعارة من فيورنتينا في صيف 2020.

وتعاقد يوفنتوس معه بشكل دائم في صيف 2022 مقابل 44 مليون يورو.

وعانى كييزا من إصابة في الرباط الصليبي في عام 2022 أبعدته عن مستواه حتى فقد يوفنتوس الإيمان به، لكن على ما يبدو أن روما لديه الثقة في إمكانية عودة كييزا إلى المستوى المميز الذي لعب به.

الدوري الإيطالي فيديريكو كييزا يوفنتوس روما
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