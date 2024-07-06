بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان

أتم نادي وست هام يونايتد إجراءات التعاقد مع ماكسمليان كيلمان قادما من ولفرهامبتون.

وانضم كيليمان إلى وست هام بعدما قضى 6 أعوام مع الذئاب.

وأعلن وست هام عبر موقعه الرسمي تعاقده مع كيلمان بعدما وقع على عقد لمدة 7 سنوات.

Kilman confirmed ✅ pic.twitter.com/QwJiwRRMNT — West Ham United (@WestHam) July 6, 2024

المدافع الأعسر صاحب الـ27 عاما لعب 44 مباراة بالموسم المنصرم مع ولفرهامبتون.

وبشكل عام خاض كيلمان مع الذئاب 151 مباراة بقميص ولفرهامبتون وسجل 3 أهداف.

وارتدى كيلمان قميص ولفرهامبتون منذ صيف 2018 قبل أن يتمم وست هام صفقة انتقاله.