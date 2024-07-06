بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان
السبت، 06 يوليه 2024 - 15:37
كتب : FilGoal
أتم نادي وست هام يونايتد إجراءات التعاقد مع ماكسمليان كيلمان قادما من ولفرهامبتون.
ماكسمليان كيلمان
النادي : وست هام يونايتد
وانضم كيليمان إلى وست هام بعدما قضى 6 أعوام مع الذئاب.
وأعلن وست هام عبر موقعه الرسمي تعاقده مع كيلمان بعدما وقع على عقد لمدة 7 سنوات.
Kilman confirmed ✅ pic.twitter.com/QwJiwRRMNT— West Ham United (@WestHam) July 6, 2024
المدافع الأعسر صاحب الـ27 عاما لعب 44 مباراة بالموسم المنصرم مع ولفرهامبتون.
وبشكل عام خاض كيلمان مع الذئاب 151 مباراة بقميص ولفرهامبتون وسجل 3 أهداف.
وارتدى كيلمان قميص ولفرهامبتون منذ صيف 2018 قبل أن يتمم وست هام صفقة انتقاله.
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