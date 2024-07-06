بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان

السبت، 06 يوليه 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

كيلمان - وست هام

أتم نادي وست هام يونايتد إجراءات التعاقد مع ماكسمليان كيلمان قادما من ولفرهامبتون.

وانضم كيليمان إلى وست هام بعدما قضى 6 أعوام مع الذئاب.

وأعلن وست هام عبر موقعه الرسمي تعاقده مع كيلمان بعدما وقع على عقد لمدة 7 سنوات.

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المدافع الأعسر صاحب الـ27 عاما لعب 44 مباراة بالموسم المنصرم مع ولفرهامبتون.

وبشكل عام خاض كيلمان مع الذئاب 151 مباراة بقميص ولفرهامبتون وسجل 3 أهداف.

وارتدى كيلمان قميص ولفرهامبتون منذ صيف 2018 قبل أن يتمم وست هام صفقة انتقاله.

ولفرهامبتون وست هام الدوري الإنحليزي
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